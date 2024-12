Jahresrückblick 2024: Deutschland googelt Stefan Raab und die Heim-EM

Die trendigsten TV–Persönlichkeiten und die Schlagzeilen des Jahres

Dass Raab auch die Liste der angesagten TV–Persönlichkeiten in Deutschland anführt, versteht sich wohl von selbst. Dahinter befinden sich vor allem Promis, die durch Reality–TV–Formate bekannt sind oder durch diese zuletzt wieder einer breiteren Öffentlichkeit ins Gedächtnis gerufen wurden. Auf Rang zwei folgt so etwa David Ortega (39), der im Sommer an «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» teilnahm. Silvia Wollny (59) schnappt sich Bronze. Die restlichen Plätze belegen Sarah Knappik (38), Kader Loth (51), Giulia Siegel (50), Kim Virginia (29), Hanka Rackwitz (55), Fabio Knez und No–Angels–Sängerin Lucy Diakovska (48).