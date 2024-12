Jahresrückblicke immer unbeliebter: Schlechte Quoten für Lanz und Co.

Der Primetime–Jahresrückblick des ZDF konnte am vergangenen Donnerstag (19. Dezember) in Sachen Quote nicht überzeugen. Wie die AGF–Daten zeigen, holte «Markus Lanz – Das Jahr 2024» 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum damit bei 9,6 Prozent. «Der Zürich–Krimi: Borchert» (Das Erste) konnte mit 6,35 Millionen (25,7 Prozent) den Tagessieg feiern.