Jake Gyllenhaal: Schwester Maggie überrascht ihn mit Botschaft

Wie der Schauspieler dem Publikum erklärte, steckt dahinter ein Geschwister–Ritual. Als Maggie Gyllenhaal vor einer Weile ein Stück am Broadway gespielt und dabei eine schwierige Phase durchlebte hatte, besuchte ihr Bruder sie kurz vor der Eröffnungsnacht in der Garderobe – und schrieb genau diese drei Worte auf ihren Spiegel. «Es war eine tolle Erfahrung für sie, aber sie machte auch gerade einiges durch», erinnerte er sich. Seitdem haben die Geschwister die Botschaft gegenseitig auf Spiegel geschrieben, wann immer es für den anderen wichtig war.