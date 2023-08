James Blunt (49) kommt im März 2024 nach Deutschland, wie der Konzertveranstalter Semmel Concerts Entertainment GmbH am Mittwoch mitteilt. Zwölf Termine stehen im Rahmen seiner «Who We Used To Be»- Tour zwischen München und Berlin an. Zuvor spielt er am 8. März im österreichischen Innsbruck. Tickets für die Auftritte des britischen Sängers sind ab 1. September auf www.eventim.de erhältlich.