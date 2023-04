James Bond: Deshalb wird es wohl kein jüngerer Darsteller

Es fehlt an «Gravitas»

Den jüngeren Darstellern, die für «Casino Royale» vorsprachen, fehlte es laut Debbie McWilliams an «Gravitas». Was man mit Schwere, Gewicht aber auch Ernsthaftigkeit übersetzen könnte. «Sie hatten nicht die Erfahrung, sie hatten nicht die mentale Kapazität, um diese Aufgabe zu übernehmen», so die Casting-Verantwortliche weiter. «Denn es ist nicht nur die Rolle, die sie übernehmen, es ist eine grosse Belastung».