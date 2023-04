James Bond: Diesen Darsteller wünscht sich Ana de Armas als 007

Nach Daniel Craigs (55) Abschied als 007 wird ein neuer Schauspieler in die Rolle von Gentleman-Spion James Bond schlüpfen. Während bei den britischen Buchmachern derzeit Henry Cavill (39) und «Bullet Train»-Star Aaron Taylor-Johnson (32) vorne liegen, hat Ana de Armas (34) einen speziellen Kandidaten für Craigs Nachfolge im Kopf. In einem gemeinsamen Interview mit ihrem «Ghosted»-Co-Star Chris Evans (41) sprach sich de Armas, die in «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben» (2021) die CIA-Agentin Paloma verkörperte, für den irischen Darsteller Paul Mescal (27) als neuen Bond aus.