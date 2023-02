Warnhinweis inklusive

Laut des Berichts sollen die «James Bond»-Bücher zudem mit einem Disclaimer versehen werden, in dem es heisst: «Dieses Buch wurde zu einer Zeit geschrieben, in der Begriffe und Einstellungen an der Tagesordnung waren, die von modernen Lesern als verletzend empfunden werden könnten. Einige Anpassungen wurden in diese Edition vorgenommen. Zugleich hielt man sich so nah wie möglich an den Originaltext und die Epoche, in der sich die Handlung zuträgt.»