Nach Daniel Craigs (54) Abschiedsvorstellung als 007 in «Keine Zeit zu sterben» (2021) ist die James-Bond-Rolle gegenwärtig vakant. In der Geschichte des langlebigen Agenten-Franchises sind mit Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Craig bisher lediglich sechs Darsteller in die Haut des britischen Gentleman-Spions geschlüpft - und haben sich ihre Wodka Martinis auf die Bond-typische Art bestellt.