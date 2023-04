James-Bond-Nachfolge: Henry Cavill nicht mehr alleiniger Favorit

DC- und Marvel-Star liegen bei den Buchmachern gemeinsam vorne

Cavill und Taylor-Johnson, der unter anderem auch in «Avengers: Age of Ultron» zu sehen war, würden beide auch weiterhin «in hohem Masse damit in Verbindung gebracht werden, der nächste James Bond zu sein», verriet John Hill, der Sprecher des englischen Wettanbieters Coral, dem Blatt. Die beiden Darsteller würden Hill zufolge «alle Kriterien für die Rolle erfüllen», und daher bei den Buchmachern gemeinsam vorne liegen, was «keine Überraschung» sei.