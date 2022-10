Lashana Lynch (34) weiss ihren weiblichen Charme in Szene zu setzen. Bei der Premiere von «Matilda The Musical» in London hat die «James Bond: Keine Zeit zu sterben»-Schauspielerin in einem edlen Pailletten-Kleid mit buntem Boho-Muster begeistert. Die hautenge Robe bestach darüber hinaus durch zarte Spaghettiträger und einen hohen Beinschlitz.