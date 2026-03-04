«James Bond»-Star Judi Dench kündigt neue Autobiografie an

Streiche, Natur und die Ehe mit Michael Williams

Trotz all ihrer Erfolge hätten Dench jedoch stets Zweifel begleitet, weswegen sie immer wieder versucht habe, ihre Komfortzone zu verlassen. Das soll nun zum Leitmotiv ihrer neuen Memoiren werden. Dench blickt darin auf Streiche zurück, die sie auf und hinter der Bühne gespielt hat, erzählt von ihrer Leidenschaft für die Natur und erinnert sich an die Ehe mit dem 2001 verstorbenen Schauspieler Michael Williams.