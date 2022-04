«James Bond»-Star Kenneth Tsang ist gestorben

Tsang wurde in Shanghai geboren, wuchs in Hongkong auf und studierte an der UC Berkley in Kalifornien Architektur. Mitte der 50er Jahre gab er sein Schauspieldebüt und machte sich zunächst mit Kung-Fu-Filmen einen Namen. Später wurde er mit Rollen in «Die Ersatzkiller», «Rush Hour 2», «James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag» und «Die Geisha» international bekannt. Tsang war auch als Regisseur tätig. Laut «Variety» und «South China Morning Post» wurde der Schauspieler 87 Jahre alt.