«James Bond»-Star Lashana Lynch für Biopic über Bob Marley gecastet

Kinozuschauer konnten Lashana Lynch 2021 in Daniel Craigs (54) Abschiedsvorstellung als James Bond in «Keine Zeit zu sterben» erleben. Die britische Schauspielerin übernahm im 25. Teil der Filmreihe die Agentennummer «007» und agierte an Bonds Seite. Auch im Marvel-Universum ist sie unterwegs - und war zuletzt im Film «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» mit Benedict Cumberbatch (46) als Titelheld zu sehen.