James Bond wird 60: Zeit für eine Superschurkin

Am 5. Oktober 1962 begann mit «James Bond - 007 jagt Dr. No» eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Ob Sean Connery (1930-2020), George Lazenby (83), Roger Moore (1927-2017), Timothy Dalton (76), Pierce Brosnan (69) oder zuletzt Daniel Craig (54): Über einen Femme-Fatale-Mangel in ihren jeweiligen Leinwand-Geheimaufträgen durfte sich keiner der bisherigen Bond-Darsteller beschweren. Doch so denkwürdig etwa Grace Jones (74) als May Day («Im Angesicht des Todes»), Famke Janssen (57) als Xenia Onatopp («GoldenEye») oder Lotte Lenya (1898-1981) als Rosa Klebb («Liebesgrüsse aus Moskau») auch gewesen sind - an die Spitze des 007-Schurkentums hat es in 25 Filmen noch keine von ihnen geschafft.