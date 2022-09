James Brolin verrät das Geheimnis seiner Ehe mit Barbra Streisand

Dass sie anscheinend generell sehr offen miteinander sind, scheint in ihrer Beziehung ebenfalls eine wichtige Rolle zu spielen. Streisand und Brolin hatten sich bei einem Blind Date kennengelernt, erzählte sie 2016 dem «W Magazine». Sie habe demnach zuvor erwartet, dass ein Typ mit Bart und längerem Haar aufkreuzen würde. Stattdessen hatte er sich die Haare geschnitten und sich rasiert. Sie habe ihn damals gefragt, wer seine Frisur vermasselt habe. «Er hat mir später erzählt, dass er sich da in mich verliebt hat», erklärte Streisand. «Mein Kerl mag es, die Wahrheit zu hören, was ungewöhnlich ist.»