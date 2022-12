James Cameron: Kate Winslet war von «Titanic» sicher «traumatisiert»

Nun hat Kate Winslet offenbar genug Geld bekommen - oder sie hat ihre Meinung über James «Jim» Cameron geändert. Den für «Avatar: The Way of Water» drehte sie wieder mit dem Kanadier - zum ersten Mal seit «Titanic». Am 14. Dezember startet die Fortsetzung des Megahits «Avatar» von 2009, der sogar «Titanic» als erfolgreichsten Film aller Zeiten ablöste.