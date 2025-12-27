James Cameron will bei Misserfolg Pläne von «Avatar» offenlegen

Cameron sagte gegenüber «Entertainment Weekly»: «Ich weiss nicht, ob die Saga über diesen Punkt hinausgeht. Ich hoffe es.» Die Fans würden über den Fortgang der Geschichte dennoch nicht im Ungewissen bleiben. «Wenn wir aus irgendeinem Grund nicht zu Teil 4 und 5 kommen, werde ich eine Pressekonferenz abhalten und Ihnen sagen, was wir vorhatten.» Der Regisseur erklärte, eine Alternative sei, die Drehbücher für «Avatar 4» und «Avatar 5» in Romane umzuwandeln, und ergänzte: «Es gibt so viel Kultur und Hintergrundgeschichte über diese Charaktere.»