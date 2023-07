James Cameron will «Titan»-Unglück nicht verfilmen

Keine Gespräche über einen OceanGate-Film

Auf seiner Twitter-Seite schrieb der dreifache Oscar-Preisträger: «Normalerweise reagiere ich nicht auf beleidigende Gerüchte in den Medien, aber jetzt muss ich es tun.» Dann fügte er hinzu: «Ich bin NICHT an Gesprächen über einen OceanGate-Film beteiligt und werde es auch nie sein.» Auch in seiner Instagram-Story veröffentlichte er das Statement.