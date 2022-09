James Camerons «Avatar» lässt ein weiteres Mal die Kinokassen klingeln

Ein gutes Zeichen für die Fortsetzung(en)

Was die starken Kinozahlen zeigen: Auch 13 Jahre später ist die Faszination von der farbenfrohen Welt Pandora und deren Ureinwohner, den Na'vi, ungebrochen. Beste Voraussetzungen also für die erste geplante Fortsetzung «Avatar 2: The Way of Water», die am 14. Dezember dieses Jahres in die deutschen Kinos kommen wird.