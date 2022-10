Moderator sei «unverschämtester Kunde»

Nach Hausverbot: James Corden entschuldigt sich bei Restaurantbesitzer

James Corden hat in einem New Yorker Restaurant Hausverbot bekommen. Er sei ein «unverschämter Kunde» gewesen, wetterte der Besitzer via Instagram. Doch jetzt hat der Moderator sich für sein Verhalten entschuldigt.