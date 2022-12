James Corden hat für diese Kultrolle in «Herr der Ringe» vorgesprochen

Ende April hatte er verkündet, dass er die «Late Late Show» 2023 nach acht Jahren verlässt. «Dies wird mein letztes Jahr sein, in dem ich die Show moderiere», bestätigte Corden in einer der Sendungen. «Als ich diese Reise begann, sollte es immer genau das sein: eine Reise, ein Abenteuer. Ich habe es nie als mein endgültiges Ziel gesehen.» Er wolle die Show immer mit Liebe machen: «Und ich denke wirklich, dass in einem Jahr ein guter Zeitpunkt sein wird, um weiterzuziehen und zu sehen, was es sonst noch geben könnte.»