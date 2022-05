James Corden wäscht seine Haare nur «alle zwei Monate»

Um einer Wasserknappheit entgegenzuwirken, hat der Bürgermeister von Los Angeles die Bevölkerung aufgefordert, ihre Duschzeit zu verkürzen. Moderator James Corden (43) scheint ein gutes Vorbild in dieser Hinsicht zu sein. «Ich bin in drei oder vier Minuten drin und wieder draussen. Ich benutze Seife, aber ich wasche meine Haare nicht. Ich wasche sie alle zwei Monate», erzählte er nun in seiner «Late Late Show». Auf das Raunen im Publikum entgegnete er: «Das ist eine wahre Geschichte.»