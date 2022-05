James Gunn: Emotionaler Drehschluss von «Guardians of the Galaxy 3»

«Guardians of the Galaxy 3» soll im Mai 2023 in die Kinos kommen. Der erste Teil der Trilogie erschien 2014, drei Jahre später folgte «Guardians of the Galaxy Vol. 2». James Gunn hat bereits erklärt, dass er nach der Veröffentlichung des dritten Teils keinen weiteren Film mit dem Superheldenteam mehr drehen wird.