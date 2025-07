James Gunn enthüllt Details zu Henry Cavills Superman-Rausschmiss

«An dem Tag, an dem der Deal abgeschlossen wurde, verkündeten sie auf einmal, dass Henry zurück sei. Und ich dachte mir: ‹Was ist hier los?›», beschrieb Gunn die damalige Situation in einer neuen Folge des «Happy Sad Confused»–Podcasts. Das sei Cavill gegenüber «wirklich unfair» gewesen, so Gunn weiter.