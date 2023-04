James Gunn sucht einen Superman zum Umarmen

Seit fast 30 Jahren ist James Gunn (56) als Drehbuchautor und Regisseur tätig. Er war unter anderem für die «Guardians of the Galaxy»-Filme von Marvel verantwortlich. Mittlerweile dreht sich bei Gunn aber vieles vor allem um die Charaktere des Konkurrenten DC - so auch auf der Premiere des dritten Teils der Reihe, «Guardians of the Galaxy: Volume 3», der am 3. Mai in die deutschen Kinos kommt. Gunn ist neben Peter Safran (57) nicht nur seit Ende 2022 Co-Chef bei den DC Studios, sondern führt auch Regie bei «Superman: Legacy». Kein Wunder, dass er anwesenden Journalisten einige Fragen dazu beantworten sollte.