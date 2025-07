James Gunns «Superman»: Action, Herz und politische Relevanz

Im weiteren Verlauf des Films hat der weisse Hund zwar nicht so viele Szenen wie etwa Waschbär Rocket in «Guardians of the Galaxy». Dass James Gunn ein Herz für freche Tiere hat, zeigt er aber auch hier wieder deutlich. Und wer daheim selbst einen nicht ganz perfekt erzogenen Vierbeiner hat, wird diesen in jeder der genau beobachteten und liebevoll gestalteten Sequenzen wiedererkennen. Hier sind die Lacher im Kinosaal garantiert.