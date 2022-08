James Hewitt

In dem Skandal-Interview, in dem Diana 1995 über Charles und Camilla plauderte, gestand sie auch ihre eigene Affäre mit James Hewitt (64). Diana und Hewitt lernten sich 1986 kennen, die Prinzessin heuerte ihn dann als Reitlehrer an. 1992 war Schluss. Diana erklärte im TV über ihren Ex: «Ja, ich habe ihn vergöttert. Ja, ich war verliebt in ihn. Aber ich bin furchtbar enttäuscht worden.»