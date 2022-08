James May nach Unfall bei «The Grand Tour»: «Mir geht es gut»

James May (59) hat offenbar einen Unfall am «The Grand Tour»-Set erlitten. Das berichteten britische Medien, unter anderem die «Sun». Demnach sei ein Stunt schiefgelaufen und May mit einem Auto in die Wand eines Tunnels gefahren. Angeblich soll er mit etwa 120 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein.