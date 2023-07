James Middleton lobt Prinzessin Kate für ihre wohltätige Arbeit

Er denke, es sei «fantastisch, dass sie sich in einer Lage befinden, in der sie auch über ihre eigene mentale Gesundheit sprechen können», erklärte James Middleton (36) in der TV-Sendung «Good Morning Britain». Im Allgemeinen sei dies eher eine Herausforderung, erklärt er. Middleton, der derzeit ein Kind mit seiner Ehefrau Alizee Thevenet erwartet, hat in den vergangenen Jahren mehrfach über seine Depressionen gesprochen.