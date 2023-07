James Middleton: Seine Frau präsentiert ihren Babybauch in Wimbledon

James Middleton (36), der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (41), hat sich am Donnerstag gemeinsam mit seiner schwangeren Frau Alizee Thevenet beim berühmten Tennisturnier in Wimbledon auf der Tribüne gezeigt. Nur wenige Stunden zuvor gab der Unternehmer via Instagram bekannt, dass seine Frau ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Die werdende Mutter nahm in einem leuchtend grünen Kleid von Sezane (einer der Lieblingsmarken ihrer Schwägerin Kate) in einer der zahlreichen VIP-Logen Platz. Ihr Babybauch war dabei nicht zu übersehen.