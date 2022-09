James Middleton würdigt die Queen an seinem Hochzeitstag

Deshalb teile er ein Foto von der Hochzeit der Königin und des Herzogs von Edinburgh vor 74 Jahren. «An meine liebe Alizee, ich freue mich darauf, so viele Jahre mit dir zu teilen», richtete Middleton am Ende rührende Zeilen an seine Ehefrau. Das Schwarz-Weiss-Foto zeigt Queen Elizabeth II. (1926-2022) und Prinz Philip (1921-2021) an ihrem Hochzeitstag. Das Paar, das sich auf dem Bild anlächelt, hatte am 20. November 1947 geheiratet. Die damalige Prinzessin Elizabeth und Leutnant Philip Mountbatten wurden in der Westminster Abbey in London getraut.