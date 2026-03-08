James Van Der Beek: Der erste Geburtstag nach seinem Tod

Die Familie muss nun nicht nur den schweren Verlust verarbeiten, sondern sich auch finanziell neu aufstellen. Im Dezember versteigerte James Van Der Beek noch etliche Erinnerungsstücke an «Dawson's Creek», um die teuren Behandlungskosten zahlen zu können. Nach seinem Tod richteten Freunde eine Spendenaktion bei «GoFundMe» für die Familie ein, die binnen weniger Wochen mehr als 2,7 Millionen Dollar erbrachte. Auch Prominente wie Regisseur Steven Spielberg und Schauspielerin Zoe Saldaña beteiligten sich. Ein Zeichen, dass viele Menschen Anteil nehmen am Schicksal von James Van Der Beek und seinen Liebsten. Eine wichtige Weiche für die Zukunft seiner Familie stellte er aber noch kurz vor seinem Tod selbst: Er leistete mit Hilfe von Freunden eine Anzahlung für die Ranch in Texas, die sie 2020 bezogen haben.