James Van Der Beek: Ex-Frau teilt bewegende Worte nach seinem Tod

McComb schloss ihre Nachricht mit einem persönlichen Abschied. «Ich liebe dich, James. Ich weiss, dass dich dort oben viele geliebte Menschen willkommen geheissen haben. Gott segne dich. Bis wir uns wiedersehen, du liebe Seele», schrieb sie. Darunter verwies sie auf den Link zu einem GoFundMe–Spendenaufruf, der Van Der Beeks Familie zugutekommt. Freunde von Van Der Beeks Witwe hatten ihn für sie und ihre Kinder eingerichtet. Hintergrund ist die finanzielle Notlage der Familie: Die hohen Kosten der Krebsbehandlung und der lange Kampf gegen die Krankheit haben die Familie stark finanziell belastet. Mittlerweile sind bereits über 1,5 Millionen US–Dollar zusammengekommen.