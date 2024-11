James Van Der Beek hat Darmkrebs: Darum machte er es jetzt öffentlich

«Dawson's Creek»–Star James Van Der Beek (47) hat am 3. November in einem Interview mit dem US–Magazin «People» bekannt gegegeben, dass bei ihm Dickdarmkrebs diagnostiziert wurde. Selbst Verwandte und Freunde sind von dieser Nachricht offenbar überrascht worden. Denn schnell legte der sechsfache Vater ein Statement bei Instagram nach, in dem er sich dafür entschuldigte und erklärte, warum er die Krankheit jetzt so schnell öffentlich machte.