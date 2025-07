James Van Der Beek: Krebs wird ihn «restliches Leben» begleiten

Schon im November letzten Jahres, kurze Zeit nach Bekanntwerden seiner Diagnose, hatte Van Der Beek öffentlich über die Veränderungen in seinem Leben gesprochen. Damals schrieb er auf Instagram, er habe zum einen «eine neue Beziehung zu meinem Körper und zu dem, was ich ihm zuführe, aufgebaut». Zum anderen sei ihm dadurch «die Gewissheit geschenkt worden, wie es sich anfühlt, Freunde zu haben, die auf eine so tiefgehende Weise für mich da sind.»