James Van Der Beek: Vor seinem Tod sicherte er sich die Familienranch

Grosse Unterstützung für die Familie

Nach dem Tod des Schauspielers richteten Freunde der Familie eine «GoFundMe»–Seite ein, um Spenden zu sammeln, nachdem die medizinische Versorgung von James Van Der Beek die Familie finanziell geschwächt hatte. Die Spendenaktion, die laut der Seite dazu dienen soll, «die grundlegenden Lebenshaltungskosten zu decken, Rechnungen zu bezahlen und die Ausbildung der Kinder zu finanzieren», brachte bereits über 2,5 Millionen Dollar ein.