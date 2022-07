Jamie Campbell Bower spricht offen über seine Suchtprobleme

Jamie Campbell Bower verarbeitet seine Probleme in Liedtexten

Der britische Künstler sprach bislang nie so offen über seine Probleme, verarbeitete seine Sucht aber auch in den Liedtexten seiner ehemaligen Punkband Counterfeit und seinen Songs als Solokünstler. Bower wurde sowohl durch seine Rollen in Tim Burtons «Sweeney Todd» und den «Twilight»-Verfilmungen als auch dank der Darstellung des jungen Gellert Grindelwald in «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1» und «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen» zum Star. Seit 2022 ist er in der Erfolgsserie «Stranger Things» zu sehen.