Jamie Dornan über seine Vaterrolle: «Kinder verändern alles»

Jamie Dornan reiste mit seiner Familie nach Australien

Dornan ist in der neuen Thriller-Serie «The Tourist - Duell im Outback» (ab dem 12. August in der ZDF-Mediathek) in der Hauptrolle zu sehen. Darin spielt der «Fifty Shades of Grey»-Star einen Mann, der im australischen Outback von einem Tanklastwagen von der Strasse gedrängt wird und im Krankenhaus ohne Erinnerung aufwacht. Für die Dreharbeiten musste der Schauspieler bis ans andere Ende der Welt reisen. «Besonders während der Corona-Pandemie war es eine grossartige Zeit, um dort zu sein, weil das Land so wenige Fälle hatte», erklärt der Familienvater. «Wenn man also bereit war, die zwei Wochen Quarantäne im Hotelzimmer auf sich zu nehmen, konnte man dort zu dieser Zeit im Vergleich zum Rest der Welt ziemlich frei arbeiten.»