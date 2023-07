Jamie Foxx meldet sich nach gesundheitlichen Problemen wieder zurück

US-Schauspieler Jamie Foxx (55) hat sich rund drei Monate nach seiner mysteriösen Erkrankung wieder auf Instagram zurückgemeldet. Zu einem Schnappschuss, der ihn in einem dunklen Anzug auf einem Rennwagen sitzend zeigt, schreibt der Oscarpreisträger: «Dankbar für meine BetMGM-Familie und ein paar tolle Nächte in Vegas. Grosse Dinge kommen bald auf uns zu!» Foxx ist demnach offenbar gerade für eine Werbekampagne mit dem Sportwetten-Anbieter der MGM-Resorts-Hotelgruppe in der Zocker-Stadt Las Vegas für ein Shooting unterwegs. Angeblich soll er in Werbespots für die kommende Football-Saison zu sehen sein.