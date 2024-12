Jamie Foxx meldet sich nach Glas-Attacke bei seinen Fans

Am Samstag hatte ein Sprecher von Foxx gegenüber «Page Six» erklärt, der Schauspieler habe am Vorabend im Restaurant Mr. Chow im Beverly Hills gefeiert, als «jemand von einem anderen Tisch ein Glas warf, das ihn am Mund traf». Er habe genäht werden müssen und erhole sich nun. «Die Polizei wurde gerufen und die Angelegenheit liegt nun in den Händen der Strafverfolgungsbehörden.»