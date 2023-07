Jamie Foxx teilt emotionales Video zu seinem Krankenhausaufenthalt

Unter Tränen erklärt Foxx auch die Entscheidung, das Video hochzuladen. Er werde keinen zweiten Take (ohne Tränen) machen: «Es ist, wie es ist. Wenn ihr mich jetzt auf der Strasse seht und ich ab und zu in Tränen ausbreche, dann liegt das daran, dass es hart war, man. Ich war krank, man. Aber jetzt bin ich wieder auf den Beinen, also werdet ihr mich draussen sehen.»