Jamie Foxx: Unheimliches Gespräch kurz vor Schlaganfall

Seine Tochter hat ihn beschützt

Gegenüber «Us Weekly» sagte Foxx am Rande der Filmpremiere zudem, dass seine Familie nun auf ihn aufpasse: «Ein grosses Lob an meine Tochter Corinne Marie Foxx, die sich um mich gekümmert und dafür gesorgt hat, dass ich beschützt wurde.» Sie habe nicht gewollt, dass ihn jemand sieht. «Number One on the Call Sheet» startet am 28. März auf Apple TV+.