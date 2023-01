Jamie Lee Curtis hat Corona und verpasst Preisverleihung

Golden-Globes-Reaktion sorgte für Begeisterung

Sie sei froh, «dass es all diese Tests für zu Haus gibt, ich nicht zum Mittagessen des American Film Institute gegangen bin und niemanden angesteckt habe», schreibt sie in ihrem Posting weiter. Sie habe sich so darauf gefreut, als Nominierte und Mitglied einer «bunten Truppe» zur BAFTA Tea Party und den Critics' Choice Awards zu gehen. «Ich bin so stolz auf diese Leute und freue mich darauf, sie über meinen Fernseher anzufeuern.»