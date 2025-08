Jamie Lee Curtis: Lasst Pamela Anderson und Liam Neeson in Ruhe!

Anderson und Neeson sind gemeinsam in einer «Die nackte Kanone»–Fortsetzung zu sehen, die seit Kurzem im Kino läuft. Im Rahmen der Promo für den Film gab es zahlreiche gemeinsame Auftritte – bei denen sie öffentlich auf Kuschelkurs gingen. Die Schauspielerin gab ihrem Kollegen ein Küsschen auf die Wange oder lehnte sich auch vertraut an ihn an.