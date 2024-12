Jamie Lee Curtis verrät Beziehungsgeheimnis nach 40 Jahren Ehe

Während eines früheren Auftritts bei «Jimmy Kimmel Live» erzählte die «Freaky Friday»–Darstellerin ihre Kennenlerngeschichte. Sie hatte sein Foto in einer Zeitschrift gesehen: «Ich rief seinen Agenten an und hinterliess meine Nummer, er hat mich nie angerufen. Dann sind wir uns in einem Restaurant über den Weg gelaufen, er winkte, ich winkte, er rief mich am nächsten Tag an und wir sind ausgegangen.» Das Paar heiratete 1984 nach sechsmonatiger Beziehung und hat zwei gemeinsame adoptierte Töchter.