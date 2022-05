Jan Böhmermann: Neue «Böhmi brutzelt»-Folgen bei ZDFneo

Fokus der Koch-Show liegt auf Gesprächen

Dabei kocht jeder sein eigenes Süppchen: Die Gerichte, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst auswählen, werden erst zu Beginn der Folge verraten. Der besondere Fokus liege aber ohnehin auf den Gesprächen und nicht darauf, was am Ende auf dem Teller landet. Mit wem der Amateur-Koch in den kommenden Folgen am Herd steht, ist seitens des Senders noch nicht bekannt.