Weitere Preisträger sind unter anderem:

In der Kategorie «Beste Regie Fiktion» gewannen Cyrill Boss und Philipp Stennert für ihre Leistung bei «Der Pass», die Trophäe für «Bestes Buch Fiktion» ging an Magnus Vattrodt und Paul Mommertz für «Die Wannseekonferenz», die Auszeichnung für «Beste Kamera Fiktion» an Philip Peschlow für «Der Pass».