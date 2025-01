Jan Fedder: Seine Witwe enthüllt ihr neues Liebesglück

«In meinem Leben gibt es einen neuen Mann»

In der Hamburger Kult–Kneipe, die häufig auch als «Grossstadtrevier»–Kulisse diente, sprach die «Bild» Marion Fedder auch auf eine mögliche neue Liebe in ihrem Leben an. Sie war in letzter Zeit häufiger mit einem männlichen Begleiter gesehen worden – ob beim Spaziergang rund um die Alster oder auf Events: «Es ist jetzt fünf Jahre her, dass Jan verstorben ist. Das ist eine lange Zeit und ich denke jeden Tag an ihn und er ist noch ganz tief in meinem Herzen. Aber Jan hätte nicht gewollt, dass ich alleine bleibe. Er hat immer gesagt: ‹Süsse leb› Dein Leben, so wie ich es auch getan habe'. Wer will schon alleine bleiben. Auch in meinem Leben gibt es einen neuen Mann. Ich gucke nach vorne und wir werden sehen, was die Zukunft bringt.» Bei ihrem neuen Partner soll es sich um den Hamburger Unternehmensberater Christian Stark handeln.