Jan Georg Schüttes Impro-Serie geht weiter: Tobias Moretti stösst dazu

Darum geht's in «Die Hochzeit»

«Nach der Beerdigung in ‹Das Begräbnis› und Weihnachten in ‹Das Fest der Liebe› wollten wir eine weitere Familienzusammenkunft eskalieren lassen und was bietet sich da besser an als eine Hochzeit, in der zwei grundverschiedene Sippen aufeinanderprallen», verraten Grimme–Preisträger Jan Georg Schütte und Produzent und Co–Regisseur Sebastian Schultz schon mal zum Inhalt. Und weiter: «Auf der einen Seite die Mecklenburger rund um unsere Braut Jäcki und auf der anderen Seite die Tiroler Hoteliersfamilie Pichler, die in wunderschöner Lage ein stilvolles Skihotel führt.»