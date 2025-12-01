Jan Hofer im Dschungelcamp? Das sagt der Ex-«Tagesschau»-Sprecher

Auch an einen anderen Vorfall denkt Hofer zurück. Im März 2019 hatte er vor laufender Kamera einen Schwächeanfall – wegen einer verschleppten Grippe. «Dieser Vorfall hat den verantwortlichen Regisseur im Studio den Job gekostet. Sie kämpften damals ohnehin um seine Position. Nach dem Motto: Wenn was in der Live–Sendung passiert, dann sind WIR da! Da kippe ich ausgerechnet um – und keiner schaltet ab. Am Tag danach war er seinen Job los», denkt Hofer an die damaligen Ereignisse zurück.